Любителей загадок из Алтуфьева приглашают на квест-расследование 

Квест-расследование под названием «Дневник Шерлока Холмса» пройдет в центральной библиотеке СВАО (бывшая № 52) в среду, 30 мая. Юным гостям предложат изучить улики и с помощью них решить множество головоломок из дневника великого сыщика.
-Представьте, вам в руки попадает дневник, но в нем нет ни одного понятного слова, только шифры! Вам предстоит найти все улики, спрятанные в библиотеке и с помощью них разгадать все послания, оставленные в дневнике Шерлока Холмса, — рассказали в администрации библиотеки.
Квест рассчитан на детей от семи лет, а также взрослых. Для участия необходимо предварительно оставить комментарий в официальной группе библиотеки, либо зарегистрироваться на сайте учреждения.
Начало в 17.00 по адресу: улица Коненкова, дом 23. (ак)