Любителей загадок из Алтуфьева приглашают на квест-расследование

Квест-расследование под названием «Дневник Шерлока Холмса» пройдет в центральной библиотеке СВАО (бывшая № 52) в среду, 30 мая. Юным гостям предложат изучить улики и с помощью них решить множество головоломок из дневника великого сыщика.

-Представьте, вам в руки попадает дневник, но в нем нет ни одного понятного слова, только шифры! Вам предстоит найти все улики, спрятанные в библиотеке и с помощью них разгадать все послания, оставленные в дневнике Шерлока Холмса , — рассказали в администрации библиотеки.

Квест рассчитан на детей от семи лет, а также взрослых. Для участия необходимо предварительно оставить комментарий в официальной группе библиотеки, либо зарегистрироваться на сайте учреждения.

Начало в 17.00 по адресу: улица Коненкова, дом 23. (ак)