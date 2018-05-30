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Любителей загадок из Алтуфьева приглашают на квест-расследование
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Любителей загадок из Алтуфьева приглашают на квест-расследование 

Управа Алтуфьевского района 11 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Квест-расследование под названием «Дневник Шерлока Холмса» пройдет в центральной библиотеке СВАО (бывшая № 52) в среду, 30 мая. Юным гостям предложат изучить улики и с помощью них решить множество головоломок из дневника великого сыщика.
-Представьте, вам в руки попадает дневник, но в нем нет ни одного понятного слова, только шифры! Вам предстоит найти все улики, спрятанные в библиотеке и с помощью них разгадать все послания, оставленные в дневнике Шерлока Холмса, — рассказали в администрации библиотеки.
Квест рассчитан на детей от семи лет, а также взрослых. Для участия необходимо предварительно оставить комментарий в официальной группе библиотеки, либо зарегистрироваться на сайте учреждения.
Начало в 17.00 по адресу: улица Коненкова, дом 23. (ак)
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