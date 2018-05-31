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Сызранской Центральной библиотеке им. Аркадьева вручили знак «За заслуги перед городом»
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Сызранской Центральной библиотеке им. Аркадьева вручили знак «За заслуги перед городом» 

Волга Ньюс 31 мая 2018
Награду за большой вклад в развитие культуры и обширную просветительскую деятельность вручил первый замглавы администрации города Андрей Советкин. Он отметил, что, несмотря на доступ к новым форматам получения знаний и информации, интерес к бумажной книге не пропадает не только у людей старшего поколения, но и у молодежи.
С приветственным словом и поздравлениями также выступили: председатель городской думы Сызрани Сергей Прокофьев, руководитель управления культуры Ольга Дидык, представители Самарской губернской думы. Сотрудников библиотеки наградили почетными грамотами и благодарностями.
С юбилеем Центральную библиотеку также поздравили АО «Тяжмаш», ГК «Криста», АО «СНПЗ», НП «Ассоциация малого и среднего предпринимательства г. о. Сызрань Самарской области».
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