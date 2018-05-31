Сызранской Центральной библиотеке им. Аркадьева вручили знак «За заслуги перед городом»

Награду за большой вклад в развитие культуры и обширную просветительскую деятельность вручил первый замглавы администрации города Андрей Советкин. Он отметил, что, несмотря на доступ к новым форматам получения знаний и информации, интерес к бумажной книге не пропадает не только у людей старшего поколения, но и у молодежи.

С приветственным словом и поздравлениями также выступили: председатель городской думы Сызрани Сергей Прокофьев , руководитель управления культуры Ольга Дидык, представители Самарской губернской думы. Сотрудников библиотеки наградили почетными грамотами и благодарностями.