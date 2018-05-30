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Гончаренко: братья Березуцкие и Игнашевич учатся, чтобы получить лицензию
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Гончаренко: братья Березуцкие и Игнашевич учатся, чтобы получить лицензию 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, представляет ли он в своём тренерском штабе братьев Алексея и Василия Березуцкого, а также Сергея Игнашевича.
"Все трое очень умные и образованные — со временем у них многое может получиться. Они учатся, чтобы получить лицензию. Мне очень комфортно работать с братьями и Игнашевичем и нельзя исключать, что кто-то из них станет членом тренерского штаба. Но тут многое должно совпасть. Всё-таки в штабе сейчас и так есть три человека — Онопко, Овчинников и Ермакович. И, самое главное, нужно, чтобы они сами хотели", — рассказал Гончаренко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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