Гончаренко: братья Березуцкие и Игнашевич учатся, чтобы получить лицензию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, представляет ли он в своём тренерском штабе братьев Алексея и Василия Березуцкого, а также Сергея Игнашевича

"Все трое очень умные и образованные — со временем у них многое может получиться. Они учатся, чтобы получить лицензию. Мне очень комфортно работать с братьями и Игнашевичем и нельзя исключать, что кто-то из них станет членом тренерского штаба. Но тут многое должно совпасть. Всё-таки в штабе сейчас и так есть три человека — Онопко, Овчинников и Ермакович. И, самое главное, нужно, чтобы они сами хотели", — рассказал Гончаренко, побывавший в гостях у «Чемпионата».