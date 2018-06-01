Библиотека № 180 запускает сегодня летний читательский марафон

Акция «Московская программа летнего чтения „Лето — время увлечений“» стартует в столице 1 июня. Ее главная задача — привлечь как можно больше детей к чтению. Площадкой программы станет и библиотека 180. Сегодня там в 12.00 состоится детский праздник.

Условия участия в читательском марафоне просты: участники программы подписывают договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку.

Финалистами программы станут участники, которые выполнили договор с библиотекой и не позднее 9 сентября 2018 года предоставили на рассмотрение свои читательские дневники.

Акцию поддержат и в библиотеке № 190. Сегодня в 12.00 там начнется праздник «Территория хорошего настроения».