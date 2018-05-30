«Челси» может возглавить экс-наставник «ПСЖ»

Как информирует France Football, «аристократы» по-прежнему намерены отправить в отставку нынешнего рулевого команды Антонио Конте и активно ищут ему замену.

Главным кандидатом на этот пост является итальянец Маурицио Сарри, который недавно покинул «Наполи», однако издание полагает, что руководство «синих» решило отказаться от переговоров с Сарри и переключило свое внимание на бывшего тренера «Пари Сен-Жермен» Лорана Блана.

52-летний тренер возглавлял парижан с 2013 по 2016 год. Также он тренировал сборную Францию

Ранее агент Роберта Левандовски рассказал о желании игрока покинуть «Баварию».