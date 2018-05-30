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«Челси» может возглавить экс-наставник «ПСЖ»
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«Челси» может возглавить экс-наставник «ПСЖ» 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Французский специалист Лоран Блан претендует на должность главного тренера лондонского «Челси», сообщает "Советский спорт".
Как информирует France Football, «аристократы» по-прежнему намерены отправить в отставку нынешнего рулевого команды Антонио Конте и активно ищут ему замену.
Главным кандидатом на этот пост является итальянец Маурицио Сарри, который недавно покинул «Наполи», однако издание полагает, что руководство «синих» решило отказаться от переговоров с Сарри и переключило свое внимание на бывшего тренера «Пари Сен-Жермен» Лорана Блана.
52-летний тренер возглавлял парижан с 2013 по 2016 год. Также он тренировал сборную Францию.
Ранее агент Роберта Левандовски рассказал о желании игрока покинуть «Баварию».
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