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Гончаренко рассказал о причинах ухода Вернблума из ЦСКА
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Гончаренко рассказал о причинах ухода Вернблума из ЦСКА 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о причинах ухода шведского полузащитника Понтуса Верблума из стана «армейского» клуба. «Комплекс причин. И семья, и желание сменить обстановку. Он сказал, что хочет поиграть в более тёплой стране. Я ответил: „Ты же викинг!“. Но в ту же Швецию он не хочет. Он даже квартиру себе купил в тёплых краях, хочет поиграть там. А в России летом отдыхают, а в заморозки начинают дружно играть. Хотя это нормально. Я считаю, что это правильно.
Ему был предложен контракт ещё в декабре, на сборе в Испании. Всё это время он размышлял. У Понтуса было много времени, чтобы принять решение для себя и для своей семьи», — рассказал Гончаренко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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