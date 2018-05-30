Американский фигурист Браун будет тренироваться у Орсера

Американский фигурист Джейсон Браун принял решение о смене тренера — он будет тренироваться у канадских специалистов Брайана Орсера и Трейси Уилсон в Торонто.

Его тренировки у Орсера начались 29 мая. Ранее Браун готовился у Кори Эйд. В составе сборной США он становился бронзовым призёром Игр-2014 в командных соревнованиях.

"Мы хорошие друзья с Кори, и она дала добро на этот переход. Она сделала много хорошего с Джейсоном, и я сказал, что наши отношения будут открытыми. Может быть, мне нужно будет позвонить ей, чтобы получить совет. Кори — очень хороший учитель, а Джейсон тренировался у неё с самого начала карьеры", — цитирует Орсера International Figure Skating.

"Слова не могут показать, насколько я люблю и ценю Кори и её команду. Сейчас настало время сделать следующий шаг в моей карьере", — сказал Браун.