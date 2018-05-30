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Американский фигурист Браун будет тренироваться у Орсера
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Американский фигурист Браун будет тренироваться у Орсера 

Чемпионат.com 14 часов назад
Американский фигурист Джейсон Браун принял решение о смене тренера — он будет тренироваться у канадских специалистов Брайана Орсера и Трейси Уилсон в Торонто.
Его тренировки у Орсера начались 29 мая. Ранее Браун готовился у Кори Эйд. В составе сборной США он становился бронзовым призёром Игр-2014 в командных соревнованиях.
"Мы хорошие друзья с Кори, и она дала добро на этот переход. Она сделала много хорошего с Джейсоном, и я сказал, что наши отношения будут открытыми. Может быть, мне нужно будет позвонить ей, чтобы получить совет. Кори — очень хороший учитель, а Джейсон тренировался у неё с самого начала карьеры", — цитирует Орсера International Figure Skating.
"Слова не могут показать, насколько я люблю и ценю Кори и её команду. Сейчас настало время сделать следующий шаг в моей карьере", — сказал Браун.
Ранее о сотрудничестве с Орсером сообщили россиянка Евгения Медведева и китаец Боян Цзинь. Канадец также тренирует японца Юдзуру Ханю и испанца Хавьера Фернандеса.
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