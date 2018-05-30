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Гончаренко: Игнашевич в свои 38 лет тренируется лучше многих молодых
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Гончаренко: Игнашевич в свои 38 лет тренируется лучше многих молодых 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру защитников москвичей Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.
«Они бесподобно чувствуют, как складывается игра. Понимают, когда кого-то надо подтолкнуть, а кого-то, наоборот, успокоить. Даже на тренировках они сканируют любого футболиста: если кто-то где-то недорабатывает, мозги тут же вправляются. И мне как тренеру подсказывают, потому что какие-то ситуации видят изнутри — говорят, что надо исправить, чтобы стать лучше. Могут высказать что-то руководству, если что-то не так. Масса факторов, которые помогают поддерживать ту самую химию. Но самое главное — это их профессионализм. Игнашевич в свои 38 лет продолжает тренироваться и лучше многих молодых в плане передач и понимания игры. В плане принятия решений, исходя из сложности матча, эта тройка даст фору очень многим», — сказал Гончаренко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полное интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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