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Заур Хапов: Гилерме мог бы помочь сборной России
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Заур Хапов: Гилерме мог бы помочь сборной России 

Советский спорт 16 часов назад
— Гилерме очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал «Локомотив». Он бы мог помочь сборной России.
Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон. Когда у Гилерме возникли проблемы со здоровьем, Антон Коченков и Никита Медведев отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют, — цитируют Хапова «Известия».
В среду, 30 мая, сборная России проведет товарищеский матч против Австрии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
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