Заур Хапов: Гилерме мог бы помочь сборной России

— Гилерме очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал «Локомотив». Он бы мог помочь сборной России.

«Известия». Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон. Когда у Гилерме возникли проблемы со здоровьем, Антон Коченков Никита Медведев отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют, — цитируют Хапова