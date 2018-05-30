Заур Хапов: Гилерме мог бы помочь сборной России 

— Гилерме очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал «Локомотив». Он бы мог помочь сборной России.
Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон. Когда у Гилерме возникли проблемы со здоровьем, Антон Коченков и Никита Медведев отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют, — цитируют Хапова «Известия».
В среду, 30 мая, сборная России проведет товарищеский матч против Австрии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.