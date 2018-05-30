Генменеджера «Филадельфии» обвиняют в критике игроков через фэйковые аккаунты в соцсетях

Генеральный менеджер «Филадельфии Севенти Сиксерс» Брайан Коланджело ведет 5 аккаунтов в сети Twitter, через которые следит за игроками и персоналом клуба и критикует их, утверждает The Ringer. В частности, под раздачу вымышленных пользователей, авторство которых приписывают Коланджело, попадал звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и бывшие игроки команды Нерленс Ноэль и Джалил Окафор , тренерский штаб команды и ее бывший генеральный менеджер Сэм Хинки, президент «Торонто» Масаи Уджири, а также распространялась непубличная информация, касающаяся баскетболистов «76-х».

Когда данная информация просочилась в Сеть, Коланджело поспешил сделать опровержение.

«Как и многие мои коллеги из мира спорта, я использовал социальные сети, чтобы оставаться в курсе событий. Один из перечисленных каналов, @Phila1234567 (с этого аккаунта не было оскорблений игроков и персонала), я действительно использовал, чтобы следить за происходящим. С другими аккаунтами я не знаком и понятия не имею, кто ими пользуется, и какие у их владельцев мотивы», — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что Коланджело позвонил Эмбииду, чтобы заверить того, что информация о фэйковых аккаунтах — вымысел журналистов.

«Он позвонил мне, чтобы сообщить, что это неправда. Я ему верю, пока не доказано обратное. Но, если вдруг это правда, это очень плохо. Если говорить без шуток, то, конечно, я не верю в эту историю. Это уже сумасшествие какое-то», — цитирует Эмбиида ESPN.