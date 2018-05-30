Хостел-библотека в провинции Чжэцзян

Дэцин, 29 мая / Синьхуа / — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.

Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.