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Хостел-библотека в провинции Чжэцзян
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Хостел-библотека в провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
Дэцин, 29 мая /Синьхуа/ — Чжу Цзиньдун из городка Моганьшань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян/ до открытия собственного хостела работал в издательском деле. Этим и объясняется большая библиотека, которая доступна как гостям, так и местным жителям. В коллекции Чжу — около 20 тысяч книг.
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