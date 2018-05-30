Искусство как предупреждение: канадская художница показала, как люди пытаются «прогнуть» природу под себя

Канадская художница Тони Хэмэл называет свои работы «иллюстрированным комментарием к человеческим слабостям». Добродетели и пороки, святое и мирское, хорошее и плохое ‐ все имеет одинаковый вес в ее работе и служит бесконечным источником материала для исследований.

Повседневность в искусстве, или как посмотреть на себя со стороны

Ее художественная практика опирается на личный опыт и внешние наблюдения. В работах Хэмэл находят отражение и интерпретируются психологическое беспокойство, поднимаются высокие моральные темы.

Художница работает в разных «дисциплинах»: рисунки, картины, скульптуры и инсталляции. Выбираются они на основе их способности поддерживать конкретное послание, которое нужно передать.

В «рассказах-произведениях» Хэмэль ставится под сомнение правильность нашего поведения. В конечном итоге она пытается предупредить нас и саму себя о последствиях наших нынешних моделей мышления.

Любить работу и достичь вершин? — Легко

Хэмэл родилась в 1961 году в Италии . Живет и работает в Ошаве, пригороде Торонто, Канада

Она является обладателем трех грантов Совета искусств Онтарио (2011, 2012, 2014). Работы художницы выставлялись в публичных и коммерческих галереях в Канаде и за рубежом и входят в постоянные художественные коллекции архивов Онтарио, а также в частные коллекции в Канаде, США и Европе.

Хамель имеет степень бакалавра наук Академии изящных искусств в Лечче (Италия, 1983 год), диплом о высшем образовании в области компьютерной графики в колледже Шеридан (Канада, 1991 год), премию Национального Почетного общества «Золотой ключик» в университете Торонто (специализированная программа по психологии, 1997 год).

Далее мы расскажем об этапах творчества Хэмэл.

Hic et nunc (с 2009 по настоящее время)

Hic et nunc (на латыни «здесь и сейчас») — это коллекция живописных изображений о современных явлениях. Богатая иронией и аллегорией, эта серия является собственной интерпретацией современного социального, культурного и политического контекста. Такие темы, как история, политика и социальные вопросы, изучаются и смешиваются, чтобы изменить восприятие, ожидания и намерения.

Затяжной (2011-2014)

Нагруженный символикой, «затяжной» период исследует вредные психологические последствия, культурно навязанные ограничения (преднамеренные или непреднамеренные), которые влияют на самооценку, самопринятие и идентификацию женщин.

Опус (2014)

Этюды о ролевых и неожиданных последствиях.

Земля ID (2015-2016)

В Фрейдистской психоаналитической теории ID относится к компоненту нашей психики, ответственному за наши самые примитивные импульсы и драйвы. Это эгоцентричное, всепоглощающее стремление удовлетворить наши насущные потребности и желания без какого-либо учета возможных последствий.

Такая теория прекрасно описывает наше современное отношение к окружающему. Желание подстроить мир под себя.

Приливы и отливы (2017-2018)

Эта серия является продолжением «Земли Id». Но в нем больше исследуются некоторые социальные явления, типичные для нашей культуры и исторической эпохи нежели желание «прогнуть мир под себя».