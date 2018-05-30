Технический директор РФС: Не уступаем итальянцам по методике обучения тренеров 

Советский спорт: последние новости

Роберт Евдокимов: Задача "Ротора" проста - побеждать в каждом матче

Валуев поздравил Семака с назначением в "Зенит"

Шамиль Газизов: Через десять дней постараемся объявить имя нового главного тренера «Уфы»