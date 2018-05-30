Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей предприятиям машиностроения

«1,5 млрд (руб) распределяются в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Деньги пойдут предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения», — отметил Медведев.

Он пояснил, что средства будут направлены на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания, и позволят открыть не менее 30 сервисных центров.

Также премьер отметил, что ещё 400 млн рублей будут выделены на поддержку малого, среднего и молодёжного предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства.

Он пояснил, что средства будет направлены на софинансирование строительства бизнес-инкубатора в Калужской области , технопарк «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриальных парков в «Сафроново» в Смоленской области и «Аврора» в Дагестане

«Ещё почти 878 млн рублей мы выделяем Воронежской области и республике Марий Эл. Эти деньги будет направлены на реализацию 127 инвестпроектов, связанных с производством сельхозпродукции», — добавил Медведев.

«И ещё 57 млн рублей направим предприятиям сельхозмашиностроения в связи с гарантией обратного выкупа продукции», — заключил он.