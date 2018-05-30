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Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей предприятиям машиностроения
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Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей предприятиям машиностроения 

Rambler News Service 10 часов назад
Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей субсидий предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.
«1,5 млрд (руб) распределяются в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Деньги пойдут предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения», — отметил Медведев.
Он пояснил, что средства будут направлены на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания, и позволят открыть не менее 30 сервисных центров.
Также премьер отметил, что ещё 400 млн рублей будут выделены на поддержку малого, среднего и молодёжного предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства.
Он пояснил, что средства будет направлены на софинансирование строительства бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарк «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриальных парков в «Сафроново» в Смоленской области и «Аврора» в Дагестане.
«Ещё почти 878 млн рублей мы выделяем Воронежской области и республике Марий Эл. Эти деньги будет направлены на реализацию 127 инвестпроектов, связанных с производством сельхозпродукции», — добавил Медведев.
«И ещё 57 млн рублей направим предприятиям сельхозмашиностроения в связи с гарантией обратного выкупа продукции», — заключил он.
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