Валуев пожелал удачи Семаку на посту главного тренера «Зенита»

«Удачи, Сергей Семак!» — написал Валуев в своём «твиттере»

Сегодня, 24 мая, стало известно, что «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Сергеем Семаком по обоюдному согласию сторон. Некоторое время спустя «Зенит» объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост наставника команды. Семак подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.