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Валуев пожелал удачи Семаку на посту главного тренера «Зенита»
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Валуев пожелал удачи Семаку на посту главного тренера «Зенита» 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев пожелал удачи Сергею Семаку в работе на посту главного тренера «Зенита».
«Удачи, Сергей Семак!» — написал Валуев в своём «твиттере»
Сегодня, 24 мая, стало известно, что «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Сергеем Семаком по обоюдному согласию сторон. Некоторое время спустя «Зенит» объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост наставника команды. Семак подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.
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