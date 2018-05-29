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Медведев поздравил победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды
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Медведев поздравил победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды 

ТАСС 29 мая 2018
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отметив, что они позволяют по-новому взглянуть на развитие территорий и перспективы их развития.
"Ваши проекты меняют подходы к развитию малых городов и исторических поселений. Включают работы не только по благоустройству улиц, дворов и парков, но и по ремонту дорог, реставрации старых зданий. Многие из этих городов и поселений славятся своим богатым прошлым.
Бережно сохраняя их, мы сможем преобразить эти территории в культурные центры", — говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на портале кабмина.
Премьер отметил, что несмотря на то, что конкурс проводится впервые, он уже вызвал большой интерес. От участников поступило 455 заявок, победителями стали 80 проектов.
По словам Медведева, благодаря идеям участников конкурса в малых городах «появятся возможности для развития туризма, малого бизнеса, индустрии услуг и гостеприимства».
"Важно, что победители конкурса получат дотации из федерального бюджета и смогут воплотить свои идеи и проекты в жизнь", — добавил премьер.
Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба, направленное на благоустройство именно малых городов и исторических поселений, проводится впервые. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.
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