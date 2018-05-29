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Сборная Азербайджана переиграла Киргизию
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Сборная Азербайджана переиграла Киргизию 

Советский спорт 1 час назад
В составе азербайджанцев отличились Максим Медведев, Махир Мадатов и Урфан Аббасов.
Отметим, что встреча прошла на Олимпийском стадионе в Баку.
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