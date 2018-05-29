Читатели найдут свою библиотеку

30 мая библиотека № 170 имени Паустовского станет центром притяжения любителей технической литературы и всего, что связано с транспортом. Здесь в рамках проекта по обновлению районных библиотек открывается творческое пространство Perpetuum Mobile, или «Вечный двигатель» в переводе с латинского.

Почти у каждой библиотеки есть какая-то специализация. У одной в фондах хранится богатая коллекция книг об искусстве фотографии, у другой — по краеведению, а третья гордится собранием научных трудов. Чтобы все эти сокровища стали доступны для людей, появился проект «Точки роста». Основываясь на предпочтениях читателей, библиотеки меняют формат работы — создают креативные пространства со своей особенной атмосферой, в основе которой лежит та или иная тематика.

У библиотеки имени Шолохова, например, появилось второе название — «Небо». Теперь читатели, увлеченные авиацией, найдут здесь не только специализированную литературу, но и кабину реального самолета Як-40. Об искусственном интеллекте расскажут в научном центре, открывшемся на базе библиотеки № 240. А людям, неравнодушным к театру, музыке, хореографии, стоит заглянуть в библиотеку № 96. При этом, помимо частных историй, в столице запущена программа «Московские библиоцентры».

— Она нацелена на комплексное развитие библиотек, — уточнили в Московской дирекции по развитию культурных центров. — Это не просто ремонт зданий, а создание общественных культурных пространств, которые находятся в шаговой доступности.

Пилотный проект был запущен в 2010 году. С тех пор были созданы как минимум пять библиоцентров. В них проходят выставки, лекции, мастер-классы, деловые встречи и творческие занятия для посетителей всех возрастов. Проголодавшись, вы можете заглянуть в кафе, а если нужно поработать с электронными книгами или документами, то всегда открыт современный компьютерный класс.

— Уже в этом году мы планируем внедрить единый читательский билет, — рассказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский . — И создать единый электронный каталог, с помощью которого читатели, не выходя из дома, смогут узнать, в какой из библиотек есть нужная им книга.

СПРАВКА

Всего в Москве 440 библиотек, многие из них требуют срочного ремонта. В этом году обновят 30–35 читален. В планах — до конца года завершить модернизацию 10 библиотек. Кроме того, больше половины читален подключат к единой общегородской сети Wi-Fi. Остальные планируют подсоединить в 2019 году. Это даст возможность пользователям регистрироваться в сети один раз.

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