Лена Ленина откроет пчелиную пасеку

Лена Ленина на этих выходных отметила день Рождения своей йоркшерицы Леопольды на курорте Завидово в компании звёздных подруг Наталии Медведевой и Кати Гордон. Двухлетие собачонки отмечали в гольф-клубе, наслаждаясь миллиардерами в белых брючках, забивающими шары в лунки, и здоровым диетическим питанием. Именинница же полакомилась печеночным тортом.

Опытная предпринимательница Ленина решила совместить приятное с полезным и инициировать знаменитых подруг к бизнесу. Владелица более 200 салонов сети студий маникюра Лены Лениной предложила девушкам войти в долю пчелиной пасеки, которая будет расположена на территории ее участка земли в Завидово Кантри Клаб на берегу притока реки Волги в 100 км от Москвы . А бренд будущего био-мёда решили назвать в честь самой начинающей предпринимательницы Медведевой, «Медведь-Мёд» или «Мед-Мёд» более известной как бывшей резидентки Камеди Вуман.

Гордон же в качестве взноса в будущий бизнес принесёт 8 тысяч краснодарских пчёл, которых ей недавно предложили по бартеру. Так отечественный шоу-бизнес постепенно делится на два контрастных лагеря: артисты-артисты, часто проживающие всю жизнь в скромных условиях и артисты-бизнесмены, стремящиеся стать миллиардерами.