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Прядкин: российский тренер в таком большом клубе, как «Зенит» — это здорово
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Прядкин: российский тренер в таком большом клубе, как «Зенит» — это здорово 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».
«Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово воспримут, в том числе болельщики «Зенита». Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
О назначении Семака на пост главного тренера «Зенита» было объявлено сегодня, 29 мая. 42-летний специалист подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.
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