Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».
«Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово воспримут, в том числе болельщики «Зенита». Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
О назначении Семака на пост главного тренера «Зенита» было объявлено сегодня, 29 мая. 42-летний специалист подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.