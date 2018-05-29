Прядкин: российский тренер в таком большом клубе, как «Зенит» — это здорово

«Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово воспримут, в том числе болельщики «Зенита». Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым

О назначении Семака на пост главного тренера «Зенита» было объявлено сегодня, 29 мая. 42-летний специалист подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.