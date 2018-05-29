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Выездное мероприятие «Библиокухня» организуют сотрудники библиотеки имени Гайдара
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Выездное мероприятие «Библиокухня» организуют сотрудники библиотеки имени Гайдара 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 29 мая 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара организуют мероприятие, посвященное секретам «библиотечной кухни». Оно состоится 2 июня в Парке культуры и отдыха «Бабушкинский».
— В рамках импровизированного застолья пройдут мастер-классы, конкурсы, театральные выступления и фотосессии. Например, ребята накроют стол блюдами, которые они собственноручно изготовят в технике аппликации. Кроме того, дети разыграют народную сказку «Колобок» в новой интерпретации, — рассказала менеджер по связям с общественностью учреждения Наталья Антоничева.
Она добавила, что ребята примут участие в викторине на знание произведений про еду.
Отметим, что «Библиокухня» пройдет в рамках празднования Международного дня защиты детей.
Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Менжинского, дом 6, строение 1.
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