Нижегородская детская областная библиотека приглашает на Пушкинский праздник

Мероприятие стартует в 17:00. На площадке перед библиотекой пройдут соревнования чтецов «Стихи на троне». Все желающие смогут в микрофон прочесть свои любимые строки из произведений Пушкина, а самые яркие выступления будут отмечены призами. Детей будут встречать скоморохи и герои поэта — Кот Ученый, Золотой Петушок и Баба-Яга.

В помещениях библиотеки будет работать несколько интерактивных творческих зон. Гости праздника смогут принять участие в «Своей игре», которая посвящена сказкам Пушкина, посетить семейную литературно-игровую площадку, совершить «Поэтический вояж с Александром Сергеевичем» и освоить основы бумажной пластики на мастер-классе «Цветы для Пушкина».

Праздник продлится до 21:00.