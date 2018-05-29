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Нижегородская детская областная библиотека приглашает на Пушкинский праздник
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Нижегородская детская областная библиотека приглашает на Пушкинский праздник 

Ревизор.ru 29 мая 2018
Фото: Ревизор.ru
Мероприятие стартует в 17:00. На площадке перед библиотекой пройдут соревнования чтецов «Стихи на троне». Все желающие смогут в микрофон прочесть свои любимые строки из произведений Пушкина, а самые яркие выступления будут отмечены призами. Детей будут встречать скоморохи и герои поэта — Кот Ученый, Золотой Петушок и Баба-Яга.
В помещениях библиотеки будет работать несколько интерактивных творческих зон. Гости праздника смогут принять участие в «Своей игре», которая посвящена сказкам Пушкина, посетить семейную литературно-игровую площадку, совершить «Поэтический вояж с Александром Сергеевичем» и освоить основы бумажной пластики на мастер-классе «Цветы для Пушкина».
Праздник продлится до 21:00.
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