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В День защиты детей в библиотеках Саратова пройдут «книжные дегустации»
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В День защиты детей в библиотеках Саратова пройдут «книжные дегустации»
АиФ
29 мая 2018
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АиФ
В День защиты детей в библиотеках
Саратова
состоятся «книжные дегустации», а по улицам пройдёт литературный парад, его участниками станут юные читатели Областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина, сообщает сайт мэрии.
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