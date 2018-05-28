16-летняя Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе 

Фигуристка Алина Загитова редко рассказывает о своей личной жизни. Спортсменку большую часть времени посвящает тренировкам и переездам по миру с одних соревнований на другие. Однако недавно Алина отдохнула в Доминикане и даже показала фигуру в купальнике. Ее тренер Этери Тутберидзе также работала раньше с Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой. Последняя совсем недавно объявила о том, что уходит от тренера после 11 лет совместной работы.
В связи с этими событиями журналисты решили поинтересоваться у Загитовой, может ли она представить ситуацию, в которой ей бы пришлось уйти от наставника. Обладательница золотой медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане твердо ответила: «Нет, не могу представить». Она также рассказала, что сейчас готовит новую программу под «Призрак оперы». Алина пояснила, что произвольную программу ей еще не поставили, но сборы уже намечены на первые числа июня. «Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться», — отметила она интервью «Чемпионат.com».
Напомним, что Евгений Медведева уступила Загитовой золото на Олимпиаде в этом году. Ходят слухи, что фигуристка обиделась на Этери из-за того, что она вязала на соревнования Алину. После ухода от наставника она продолжит выступать за Россию, но уже под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Недавно тренер Алексей Мишин прокомментировал эти события. Он считает, что ссора Тутберидзе с Медведевой будет выигрышна для всех. Мишин уверен, что теперь тренер займется другими своими ученицами, которые будут рваться к победам, а Евгения обретет новый стимул.