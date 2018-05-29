Юные танцоры из Бибирева завоевали восемь медалей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу 

Воспитанники клуба акробатического рок-н-ролла «Альфа» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» завоевали восемь медалей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, которые прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Под руководством своего тренера Анны Есауловой ребята собрали большое количество наград, что позволяет со всей уверенностью сказать, что в Нижнем Новгороде мы поднялись выше всех, — поделились в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Так пары Мария Тощева — Леонид Бутаков, Алена Шевченко — Кирилл Разумов и Маргарита Ненашева — Дмитрий Леонтьев стали победителями соревнований, Виктория Преснова — Максим Безруков завоевали серебро, а Мария Медведева — Анатолий Жарков и Диана Кравченко — Матвей Смолов стали третьими. (вт)