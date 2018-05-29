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День славянской письменности и культуры отпраздновали в библиотеке №133
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День славянской письменности и культуры отпраздновали в библиотеке №133 

Управа района Марьино 29 мая 2018
Фото: Управа района Марьино
Интеллектуальная игра «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!», посвященная празднованию Дня славянской письменности и культуры, состоялась в библиотеке № 133 района Марьино.
— Участники игры совершили познавательный экскурс в историю русского языка, погрузились в богатый мир народных пословиц, поговорок, загадок, узнали, как раньше писали, и посмотрели отличия древнерусских текстов от современных, — рассказали в библиотеке.
Гости библиотеки попрактиковались в переводе текстов со старославянского на современный русский язык. (то)
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