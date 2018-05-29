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На St. Petersburg Open ждут Хачанова, Медведева и Шаповалова
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На St. Petersburg Open ждут Хачанова, Медведева и Шаповалова 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Организаторы турнира ATP St. Petersburg Open-2018 рассказали о предварительном составе участников. Ожидается, что в Санкт-Петербург в сентябре приедут россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, а также канадец с русскими корнями Денис Шаповалов, действующий чемпион Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины и экс-13-я ракетка мира Фабио Фоньини. После Открытого чемпионата Франции решение о выступлении в Санкт-Петербурге примут трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка и первая ракетка России Андрей Рублев, говорится в пресс-релизе организаторов.
St. Petersburg Open-2018 пройдет с 16 по 23 сентября.
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