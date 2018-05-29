Школьники из Лефортова совершили путешествие в волшебную страну Библиотеку

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 25 мая состоялось мероприятие «Приключения на острове чтения». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— В этот день нашу библиотеку посетили ученики теперь уже 2 класса «О» школы № 1228. Вместе с классным руководителем и родителями дети совершили увлекательное путешествие в волшебную страну Библиотеку. Они ознакомились с книжными новинками, узнали о работе абонемента и читального зала. Попробовали написать свое имя на «глиняной» табличке с помощью клинописи, расшифровали слова написанные на глаголице, — сообщила Глухова.

Мероприятие проходило по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)