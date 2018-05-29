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Творчество Софьи Прокофьевой обсудят на литературной встрече в Выхине-Жулебине
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Творчество Софьи Прокофьевой обсудят на литературной встрече в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 29 мая 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Творчеству русской писательнице, автору замечательных детских сказок Софье Профьевой будет посвящена встреча «Остров сказок» в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино. Она состоится в среду, 30 мая.
Юные читатели узнают, какие произведения принадлежат перу автора, а также когда появились ее первые стихотворения, получившие высокую оценку Бориса Пастернака.
Начало встречи в 12.00. Стать участниками могут все желающие. Библиотека находится по адресу: Ташкентская улица, дом 18, корп.1. Узнать подробности можно по телефону: 8 (495) 372-02-15. (то)
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