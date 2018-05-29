Библиотека № 190 приглашает коньковцев присоединиться к акции «Московская программа летнего чтения»

Присоединиться к Московской программе летнего чтения-2018 можно в библиотеке № 190. Поучаствовать в акции могут ребята от 6 до 15 лет или малыши с родителями. Об этом сообщается в паблике библиотеке № 190 во «Вконтакте». Акция стартует в День детей — 1 июня.

Желающие поучаствовать в программе подписывают договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Участники программы ведут читательский дневник, в котором делают записи о прочитанных книгах. В конце лета дневник и книги дети должны будут сдать обратно.

Финалистами Программы становятся участники, которые: — выполнили договор с библиотекой; — не позднее 9 сентября 2018 года предоставили на рассмотрение свои читательские дневники.