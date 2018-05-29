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«Горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции
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«Горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции 

Управа района Некрасовка 29 мая 2018
Фондом социально-культурных инициатив (Президент Фонда — С. В. Медведева) при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дважды в год проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом. В Территориальном отделе Роспотребнадзора по г. Москвы в ЮВАО г. Москвы организована работа с 14 мая 2018 года по 20 мая 2018 года тематической «горячей линии» (телефон 8-499-784-98-41) по консультированию граждан по профилактике ВИЧ-инфекции.
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