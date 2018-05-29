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Литературный вечер пройдет в библиотеке на Тайнинской
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Литературный вечер пройдет в библиотеке на Тайнинской 

Управа района Лосиноостровский 29 мая 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Книголюбы из Лосинки посетят литературный вечер, посвященный Михаилу Булгакову. Как сообщили в администрации библиотеки №59, где пройдет мероприятие, гости узнают о судьбе и творческом пути драматурга, а также познакомятся с самыми известными его произведениями.
— Участников вечера ждет встреча с удивительным и самым таинственным романом, который, по словам одного из персонажей, ещё преподнесет автору сюрпризы. Разумеется, речь идет о «Мастере и Маргарите», — рассказала библиотекарь Татьяна Бояркина.
Она добавила, что мероприятие состоится 30 мая в 15.00; посетить его может каждый желающий — вход будет свободным для всех. Библиотека №59 расположена по адресу ул. Тайнинская, д. 16, к. 2. (иб)
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