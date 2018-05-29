Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке

Сотрудники библиотеки № 38 на Дмитровском шоссе 6 июня откроют летнюю читальню. Как сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова , здесь оборудуют пункты книжного и цветочного кроссинга.

— Все желающие смогут оставить здесь прочитанные книги и взять понравившиеся, — рассказала Романова. — Как показала практика, наших постоянных и новых читателей также интересует обмен домашними цветами. Теперь в летней читальне можно будет сделать и это. Кроме того, здесь будут оборудованы столы для различных настольных игр.

Летняя читальня будет открыта до 21 августа. Напомним, библиотека № 38 располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 66. (мю)