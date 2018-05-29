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Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке
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Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке 

Управа района Дмитровский города Москвы 29 мая 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Сотрудники библиотеки № 38 на Дмитровском шоссе 6 июня откроют летнюю читальню. Как сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова, здесь оборудуют пункты книжного и цветочного кроссинга.
— Все желающие смогут оставить здесь прочитанные книги и взять понравившиеся, — рассказала Романова. — Как показала практика, наших постоянных и новых читателей также интересует обмен домашними цветами. Теперь в летней читальне можно будет сделать и это. Кроме того, здесь будут оборудованы столы для различных настольных игр.
Летняя читальня будет открыта до 21 августа. Напомним, библиотека № 38 располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 66. (мю)
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