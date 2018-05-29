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Танцоры Чок/Бейтс перешли от Шпильбанда к Дюбрей и Лозону
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Танцоры Чок/Бейтс перешли от Шпильбанда к Дюбрей и Лозону 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Американская танцевальная пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс будет тренироваться в группе Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромена Хагенауэра, сообщает International Figure Skating на своей странице в «фейсбук».
Подготовку к сезону с новыми тренерам Чок и Бейтс начнут летом в Монреале (Канада). Ранее они готовились у Игоря Шпильбанда в Нови (Мичиган, США).
"Мы очень ценим работу Игоря и его команды. Он помог нам сделать шаг вперёд в нашей карьере и достичь новых высот. Мы очень благодарны ему за это", — сказал Бейтс.
"Мы с нетерпением ждем начала новой главы нашей карьеры в Монреале. Мне очень хочется побыстрее вернуться на лед после того, как восстановлюсь после операции на лодыжке", — сказала Чок.
Чок и Бейтс — серебряные и бронзовые призёры чемпионатов мира в 2016 и 2015 годах.
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