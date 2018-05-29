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Больше полумиллиона новых книг получили донские библиотеки
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Больше полумиллиона новых книг получили донские библиотеки 

Деловое сообщество 29 мая 2018
663 тысячи новых изданий поступило в библиотеки Ростовской области за 2017 год. Совокупный библиотечный фонд достиг 23,1 млн экземпляров, сообщает пресс-служба Госкомстата по Ростовской области.
В эпоху интернета библиотеки совсем не приходят в упадок. Они не только строятся, но и пользуются большой популярностью. 80% из них оснащено интернетом, и он открыт для посетителей. В минувшем году открыто 84 библиотеки, а всего в донском регионе их больше тысячи. Работают в них 3754 человека, в том числе 2640 библиотечных работников. Больше 46% имеют высшее образование, почти каждый второй — среднее специальное.
За 2017 год библиотеки Ростовской области посетило более полутора миллионов читателей. И это только те, кто взял книги на дом. «В 2017 году число пользователей, зарегистрированных в библиотеках, выросло на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 1,57 млн человек. За год пользователям в стационарном и удаленном режиме было выдано 35 млн изданий различных форматов, включая электронные» — отметили в Росстате с ссылкой на данные министерства культуры.
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