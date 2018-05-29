Медведев подписал распоряжение о выделении средств на ремонт очистных сооружений в Бурятии

"… Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 257,03 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ». 1 этап. 1 пусковой комплекс", — говорится в распоряжении.

Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга — главной артерии Байкала: ежегодно в нее сбрасывается 22 млн куб. м загрязненных сточных вод. В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 млн рублей, однако освоить деньги не успели, остатки — 257 млн рублей — ушли обратно в федеральный бюджет.

Как пояснили местные власти, это произошло по объективным причинам: деньги были получены в сентябре, контракт заключили в октябре, с учетом погодных условий, освоить оставшееся до конца года не удалось.

Проект по реконструкции очистных в Улан-Удэ многоэтапный, он рассчитан до 2020 года, общая стоимость — более 2 млрд рублей.