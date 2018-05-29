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Медведев подписал распоряжение о выделении средств на ремонт очистных сооружений в Бурятии
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Медведев подписал распоряжение о выделении средств на ремонт очистных сооружений в Бурятии 

ТАСС 29 мая 2018
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минстрою РФ из резервного фонда правительства в 2018 году 257 млн рублей на предоставление бюджету Бурятии субсидий на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"… Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 257,03 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ». 1 этап. 1 пусковой комплекс", — говорится в распоряжении.
Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга — главной артерии Байкала: ежегодно в нее сбрасывается 22 млн куб. м загрязненных сточных вод. В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 млн рублей, однако освоить деньги не успели, остатки — 257 млн рублей — ушли обратно в федеральный бюджет.
Как пояснили местные власти, это произошло по объективным причинам: деньги были получены в сентябре, контракт заключили в октябре, с учетом погодных условий, освоить оставшееся до конца года не удалось.
Проект по реконструкции очистных в Улан-Удэ многоэтапный, он рассчитан до 2020 года, общая стоимость — более 2 млрд рублей.
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