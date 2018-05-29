Китайский фигурист Цзинь Боян перешёл к Орсеру

Китайский фигурист Цзинь Боян в новом сезоне будет готовиться у тренеров Брайана Уилсона и Трейси Уилсон в Торонто, сообщает International Figure Skating на своей странице в «фейсбук».

Ожидается, что двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира начнёт работу с новыми тренерами в середине июня. Его прежним тренером был Сюй Чжаосяо.

"В техническом плане Боян готов очень хорошо, так что мы будем работать с ним так же, как с Хавьером Фернандесом . Мы хотим, чтобы процесс его подготовки был таким же.

Я думаю, что он достаточно взрослый, чтобы справиться с этим. С учётом того, Игры-2022 пройдут в Пекине, важно подготовить его так, чтобы он завоевал медаль на этих соревнованиях", — сказал Орсер.

Цзинь Боян уже находится в Торонто, где ставит новые программы с хореографом Лори Николь.