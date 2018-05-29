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Китайский фигурист Цзинь Боян перешёл к Орсеру
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Китайский фигурист Цзинь Боян перешёл к Орсеру 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Китайский фигурист Цзинь Боян в новом сезоне будет готовиться у тренеров Брайана Уилсона и Трейси Уилсон в Торонто, сообщает International Figure Skating на своей странице в «фейсбук».
Ожидается, что двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира начнёт работу с новыми тренерами в середине июня. Его прежним тренером был Сюй Чжаосяо.
"В техническом плане Боян готов очень хорошо, так что мы будем работать с ним так же, как с Хавьером Фернандесом. Мы хотим, чтобы процесс его подготовки был таким же.
Я думаю, что он достаточно взрослый, чтобы справиться с этим. С учётом того, Игры-2022 пройдут в Пекине, важно подготовить его так, чтобы он завоевал медаль на этих соревнованиях", — сказал Орсер.
Цзинь Боян уже находится в Торонто, где ставит новые программы с хореографом Лори Николь.
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