Что нужно знать начинающему бегуну

Мода на здоровый образ жизни привела к тому, что с каждым годом на улицах столицы появляется все больше бегунов.

«Вечерка» поговорила с заслуженным тренером по легкой атлетике Сергеем Епишиным и узнала, чего стоит опасаться начинающему бегуну.

— Бегом может заниматься любой человек в любом возрасте, — говорит Сергей Епишин. — Только нагрузки нужно выбирать в соответствии со своим уровнем здоровья и уровнем подготовки.

С чего начать

По словам тренера, в настоящее время существует тенденция, когда решившие бегать сразу же ставят перед собой грандиозную цель — полумарафон или марафон. На подготовку к такому длительному забегу они отводят порой всего лишь полгода.

— В лучшем случае такой бегун получит какое-нибудь расстройство здоровья, в худшем — инвалидность, — объясняет Епишин. — За полгода к марафону начинающему бегуну подготовиться невозможно, а вот пробежать 3-5 километров можно.

Вопрос о том, с какой дистанции лучше всего начать, строго индивидуальный, говорит тренер. Так, если у человека нет проблем с лишним весом, сердечно-сосудистой системой, то можно начать с километра или двух. Если все наоборот, то оптимальная дистанция для начала — 400 метров.

— Когда только начинаешь пробежку, обязательно нужно следить за пульсом. Он не должен превышать 140 ударов в минуту, это потолок для новичка. Если выше, то стоит остановиться и пройтись, — отмечает тренер.

Утром или вечером?

Многие не могут решить, когда лучше выходить на пробежку. Многие почему-то считают, что оптимальное время для этого — раннее утро. Однако не все так просто.

— Человек должен бегать тогда, когда ему это нравится или когда хочется, — считает Сергей Епишин. — Но утренняя зорька не для нас — организм еще спит, и такие физические нагрузки будут стрессом.

Поэтому, объясняет тренер, утро лучше всего начинать с гимнастики или зарядки, а пробежку оставить на вечер.

— Конечно, после работы будет тяжело заставить себя выйти на дорожку, но в это время организм в хорошем работоспособном состоянии, — подчеркнул тренер.

Перед стартом

Нужна ли перед пробежкой разминка? Зачастую многие пренебрегают элементарным разогревом мышц, что может привести к растяжениям во время бега.

— Разминка не обязательна, но желательна. Если есть 5-7 свободных минут, то тело следует все-таки подготовить к забегу, — считает тренер. — Начинающим лучше сначала пройтись две-три минуты в быстром темпе, разогреть ноги.

А как лучше?

По словам Сергея Епишина, комфортным бег считается тогда, когда можно вести беседу. Поэтому лучше заниматься в небольшой компании.

— Если ты бежишь в комфортной зоне и можешь разговаривать, одышка не наступает. Как только появляется одышка, значит, ты уже бежишь в зоне повышенной нагрузки, — сказал Епишин. — В соответствии с этим нужно выбирать и скорость.

Кроме того, в настоящее время интернет предлагает большое количество систем дыхания.

— Начинающему на это обращать внимание не нужно. Во время бега надо дышать ртом. Если через нос, то будет совсем другая нагрузка. Воздух идет в организм длинным путем через носоглотку, соответственно в организме кислорода меньше, возникает гипоксия, — отметил тренер.

Одного желания заниматься спортом мало. Нужно, чтобы в порядке была сердечно-сосудистая система.

— В первую очередь следует обязательно сходить провериться к кардиологу, посмотреть, какие у тебя проблемы с сердцем, потому что это главная причина для отказа от занятий спортом. Если с ердцем проблемы, то лучше заняться скандинавской ходьбой, — сообщил Сергей Епишин.

По мнению врача-кардиолога Виктории Бузиашвили, к бегу нужно относиться с осторожностью, чувствовать, на что способен организм, а на что нет. И никогда ничего не делать через силу. Людям после 35 стоит иметь своего врача, проходить регулярные обследования сердечно-сосудистой системы, только после этого давать себе какие-либо интенсивные физические нагрузки.

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