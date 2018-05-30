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Лекция о самых красивых местах Сибири пройдет в районной библиотеке
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Лекция о самых красивых местах Сибири пройдет в районной библиотеке 

Управа Пресненского района города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
На лекцию о самых красивых местах Сибири москвичей приглашают сотрудники библиотеки №10. Мероприятие состоится 30 мая.
Встречу проведет журналист, биолог и путешественник Марина Галкина, отметили на официальной странице библиотеки в социальных сетях.
Любители путешествий узнают о том, где находятся нетронутые человеком места Сибири, получат советы о преодолении больших расстояний в тяжелых погодных условиях.
Рассказ лектора сопроводят фотографиями и отрывками из документальных фильмов об этой местности.
Добавим, что мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 1.
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