Лекция о самых красивых местах Сибири пройдет в районной библиотеке

На лекцию о самых красивых местах Сибири москвичей приглашают сотрудники библиотеки №10. Мероприятие состоится 30 мая.

Встречу проведет журналист, биолог и путешественник Марина Галкина, отметили на официальной странице библиотеки в социальных сетях.

Любители путешествий узнают о том, где находятся нетронутые человеком места Сибири, получат советы о преодолении больших расстояний в тяжелых погодных условиях.

Рассказ лектора сопроводят фотографиями и отрывками из документальных фильмов об этой местности.

Добавим, что мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 1.