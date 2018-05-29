Для директоров библиотек хотят ввести личную ответственность за сохранность книжного фонда 

В настоящее время ответственность по сохранению книжного фонда не персонифицирована. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал поправки в закон «О библиотечном деле», внесённые депутатами Станиславом Говорухиным, Еленой Драпеко и Владимиром Бортко.
Планируется, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен до конца весенней сессии. Документ предлагает закрепить личную ответственность руководителей библиотек по сохранению фонда и хранящихся в учреждении книжных памятников. В настоящее время, как поясняют авторы инициативы, такая ответственность уже предусмотрена для директоров музеев.
Депутатский законопроект поддерживают и в Минкультуры. Повышение ответственности дирекции учреждения за сохранность книжного фонда, отмечают в ведомстве, соответствует задачам культурной политики страны. Кроме того, эта мера, как надеются в Минкультуры, решит проблему регистрации книжных памятников и будет препятствовать их незаконному вывозу за рубеж.