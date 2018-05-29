Для директоров библиотек хотят ввести личную ответственность за сохранность книжного фонда

Планируется, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен до конца весенней сессии. Документ предлагает закрепить личную ответственность руководителей библиотек по сохранению фонда и хранящихся в учреждении книжных памятников. В настоящее время, как поясняют авторы инициативы, такая ответственность уже предусмотрена для директоров музеев.