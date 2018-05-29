Две библиотеки в Костроме объединяют ради экономии

Областная юношеская библиотека в Костроме присоединится к детской библиотеке имени Гайдара . Как узнал KOSTROMA.TODAY, под названием «областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара» объединенное учреждение начнет работать с 1 августа.

«Это даст экономию для бюджета области», — рассказала директор областной юношеской библиотеки Наталья ЩЕРБОВА.

По информации газеты «Костромские ведомости», объединение позволит расширить качество услуг для детей и молодежи бывшего Ленинского и Свердловского районов, а также Давыдовских микрорайонов.

Принимать читателей корпуса объединенных библиотек будут по прежним адресам. Штат учреждений останется неизменным.

Областная юношеская библиотека находится на Кинешемском шоссе, библиотека имени Гайдара — на ул. Симановского.