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Две библиотеки в Костроме объединяют ради экономии
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Две библиотеки в Костроме объединяют ради экономии 

Kostroma.Today 29 мая 2018
Фото: Kostroma.Today
Областная юношеская библиотека в Костроме присоединится к детской библиотеке имени Гайдара. Как узнал KOSTROMA.TODAY, под названием «областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара» объединенное учреждение начнет работать с 1 августа.
«Это даст экономию для бюджета области», — рассказала директор областной юношеской библиотеки Наталья ЩЕРБОВА.
По информации газеты «Костромские ведомости», объединение позволит расширить качество услуг для детей и молодежи бывшего Ленинского и Свердловского районов, а также Давыдовских микрорайонов.
Принимать читателей корпуса объединенных библиотек будут по прежним адресам. Штат учреждений останется неизменным.
Областная юношеская библиотека находится на Кинешемском шоссе, библиотека имени Гайдара — на ул. Симановского.
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