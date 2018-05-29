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В библиотеке на Берзарина покажут матчи ЧМ-2018 по футболу
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В библиотеке на Берзарина покажут матчи ЧМ-2018 по футболу 

Управа района Щукино 29 мая 2018
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №245 района Щукино для всех любителей футбола организуют просмотр матчей чемпионата мира-2018.
— Посетителей ждут: просмотр матчей на большом экране, настольный футбол, чемпионат по библиотечному футболу, вкусные угощения, — сообщила заведующая библиотекой №245 Елена Кибалова.
Библиотека №245 находится по адресу улица Берзарина, дом 6, корпус 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 193-34-03.
Напомним, проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. (ео)
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