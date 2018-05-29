В библиотеке на Берзарина покажут матчи ЧМ-2018 по футболу

В библиотеке №245 района Щукино для всех любителей футбола организуют просмотр матчей чемпионата мира-2018. — Посетителей ждут: просмотр матчей на большом экране, настольный футбол, чемпионат по библиотечному футболу, вкусные угощения, — сообщила заведующая библиотекой №245 Елена Кибалова Библиотека №245 находится по адресу улица Берзарина, дом 6, корпус 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 193-34-03. Напомним, проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России . Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. (ео)