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Страны «Одного пояса и одного пути» создали библиотечный союз
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Страны «Одного пояса и одного пути» создали библиотечный союз 

ИА Синьхуа 29 мая 2018
Чэнду, 29 мая /Синьхуа/ — Новое объединение появилось на пространстве «Одного пояса и одного пути» — библиотечный союз, первыми членами которого стали библиотечные учреждения из более двух десятков стран и регионов, объявил о своем создании в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
Церемония учреждения Международного библиотечного союза Шелкового пути прошла в Чэнду в понедельник, 28 мая. Первыми к нему присоединились библиотеки из 24 стран и регионов, в том числе Китая, Бангладеш, Беларуси, Малайзии, Монголии, Таиланда и Вьетнама.
Национальная библиотека Китая /НБК/ — инициатор идеи создания этой платформы, которую, как сообщается, замглавы библиотеки Сунь Иган впервые озвучил в 2015 году в России во время Международного культурного форума Шелкового пути. Потребовалось более трех лет, чтобы участники согласовали все детали нового объединения.
Хань Юнцзинь, директор НБК, отметил, что развитие библиотечных учреждений на пространстве «Одного пояса и одного пути» на данный момент далеко не равномерно, так же, как и взаимодействие между ними. Решить эту проблему должен помочь новый союз, уверен он.
В рамках союза библиотеки могли бы наладить сотрудничество в том, что касается доступа к библиотечным фондам, их сохранения и защиты, формирования цифровой библиотеки, кадровой подготовки и других вопросов. Также союз, заявил Хань Юнцзинь, мог бы изыскивать финансовые средства, оказывать кадровую и техническую поддержку тем, кто нуждается в совершенствовании библиотечных объектов, улучшении их работы, создании цифровой библиотеки и др.
Этим же вопросам была посвящена Чэндуская инициатива, которую распространил Международный библиотечный союз Шелкового пути в день своего создания. -0-
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