Архивные документы Челябинской области пополнят фонды Президентской библиотеки 

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Объединенный государственный архив Челябинской области в рамках конференции «Архив в социуме — социум в архиве» заключил соглашение, согласно которому планируется передавать в электронном виде архивные документы региона в фонды Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Об этом ТАСС в кулуарах конференции сообщил председатель государственного комитета по делам архивов области Сергей Иванов.
"В Президентской библиотеке в основном содержится периодика и монографии, а материалов региональных архивов практически нет. Заключено соглашение о намерениях в части пополнения фондов Президентской библиотеки архивными документами региона", — сказал Иванов.
По его словам, архивные документы региона позволят пользователям библиотеки делать достоверные выводы о его истории. Какие именно документы, в какие сроки и в каком количестве будут передаваться, Иванов уточнять не стал, сославшись на то, что соглашение носит рамочный характер.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина. Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку России. На сегодняшний день удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России и более чем в 20 странах. 20 февраля 2018 года состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки в Челябинске, который разместился в Центре правовой и деловой информации областной универсальной научной библиотеки.
Региональная научно-практическая конференции «Архив в социуме — социум в архиве» проходит в Челябинске 29 мая. По данным организаторов, в ней принимает участие 378 архивистов, ученых, краеведов, управленцев, членов общественных организаций из регионов Уральского федерального округа, которые обсуждают роль архивов в жизни общества.