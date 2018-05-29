Архивные документы Челябинской области пополнят фонды Президентской библиотеки

"В Президентской библиотеке в основном содержится периодика и монографии, а материалов региональных архивов практически нет. Заключено соглашение о намерениях в части пополнения фондов Президентской библиотеки архивными документами региона", — сказал Иванов.

По его словам, архивные документы региона позволят пользователям библиотеки делать достоверные выводы о его истории. Какие именно документы, в какие сроки и в каком количестве будут передаваться, Иванов уточнять не стал, сославшись на то, что соглашение носит рамочный характер.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина . Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку России . На сегодняшний день удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России и более чем в 20 странах. 20 февраля 2018 года состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки в Челябинске, который разместился в Центре правовой и деловой информации областной универсальной научной библиотеки.

Региональная научно-практическая конференции «Архив в социуме — социум в архиве» проходит в Челябинске 29 мая. По данным организаторов, в ней принимает участие 378 архивистов, ученых, краеведов, управленцев, членов общественных организаций из регионов Уральского федерального округа, которые обсуждают роль архивов в жизни общества.