Выставку «Замоскворечье» открыли в истринской Центральной библиотеке

Библиотеки продолжают жить и создавать проекты, интересные многочисленным читателям. Один из таких примеров ‐ Центральная библиотека имени А. П. Чехова в Истре . В День открытых дверей ее посетили десятки гостей. Читатели приходили не только за книгами, но и за вдохновением.

В Центральной библиотеке имени А. П. Чехова День открытых дверей — это ежегодная майская традиция. В рамках профессионального праздника художница Татьяна Малюсова презентовала выставку графических рисунков «Замоскворечье», провела экскурсию по уголкам Замоскворечья и литературным местам Москвы

Источник фото: телеканал «360»

Красивым подарком библиотеке стал рисунок с изображением дома-музея имени Чехова . Он стал ценным дополнением библиотечной экспозиции, посвященной пребыванию писателя на Истринской земле.

Помимо выставки, в программе мероприятия — фестиваль библиотек городского округа, где библиотекари рассказали зрителям об истории своих «домов книги».