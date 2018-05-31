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Выставку «Замоскворечье» открыли в истринской Центральной библиотеке
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Выставку «Замоскворечье» открыли в истринской Центральной библиотеке 

360tv.ru 31 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Библиотеки продолжают жить и создавать проекты, интересные многочисленным читателям. Один из таких примеров ‐ Центральная библиотека имени А. П. Чехова в Истре. В День открытых дверей ее посетили десятки гостей. Читатели приходили не только за книгами, но и за вдохновением.
В Центральной библиотеке имени А. П. Чехова День открытых дверей — это ежегодная майская традиция. В рамках профессионального праздника художница Татьяна Малюсова презентовала выставку графических рисунков «Замоскворечье», провела экскурсию по уголкам Замоскворечья и литературным местам Москвы.
Источник фото: телеканал «360»
Красивым подарком библиотеке стал рисунок с изображением дома-музея имени Чехова. Он стал ценным дополнением библиотечной экспозиции, посвященной пребыванию писателя на Истринской земле.
Помимо выставки, в программе мероприятия — фестиваль библиотек городского округа, где библиотекари рассказали зрителям об истории своих «домов книги».
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