Экскурсию в центральную библиотеку организовали для воспитанников ДЮЦ

Воспитанники ДЮЦ в центральной библиотеке

Воспитанники Детско-юношеского центра Щербинки 24 мая посетили Центральную библиотеку.

Библиотекарь Наталья Глебова провела беседу-экскурсию по библиотеке. Дети узнали, что такое библиотека, как оформляется читательский формуляр и ознакомились с правилами поведения. С большим интересом рассматривали красивые новые книги, познакомились с выставкой, посвященной Дню Славянской письменности. Детям была предоставлена возможность самим, с помощью каталога, отыскать предложенную книгу и сфотографироваться с ней на память.

Попосетив читальный зал, ребятам была предоставлена возможность ознакомиться с разнообразными журналами и справочной литературой. В завершении мероприятия, гостям было предложено посмотреть короткометражный анимационный фильм «Фантастические летающие книги Мистера Морриса Лессмора», чудесную трогательную историю о целом мире, который нам открывают книги.