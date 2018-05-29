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Экскурсию в центральную библиотеку организовали для воспитанников ДЮЦ
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Экскурсию в центральную библиотеку организовали для воспитанников ДЮЦ 

Администрация городского округа Щербинка 29 мая 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Воспитанники ДЮЦ в центральной библиотеке
Воспитанники Детско-юношеского центра Щербинки 24 мая посетили Центральную библиотеку.
Библиотекарь Наталья Глебова провела беседу-экскурсию по библиотеке. Дети узнали, что такое библиотека, как оформляется читательский формуляр и ознакомились с правилами поведения. С большим интересом рассматривали красивые новые книги, познакомились с выставкой, посвященной Дню Славянской письменности. Детям была предоставлена возможность самим, с помощью каталога, отыскать предложенную книгу и сфотографироваться с ней на память.
Попосетив читальный зал, ребятам была предоставлена возможность ознакомиться с разнообразными журналами и справочной литературой. В завершении мероприятия, гостям было предложено посмотреть короткометражный анимационный фильм «Фантастические летающие книги Мистера Морриса Лессмора», чудесную трогательную историю о целом мире, который нам открывают книги.
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