На первенстве Москвы по тхэквондо среди кадетов выступили воспитанники «Самбо-70» 

На минувших выходных в манеже национального исследовательского Московского государственного строительного университета прошло первенство Москвы по тхэквондо среди кадетов 2006-2004 года, на котором выступили воспитанники отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70».
Спортсмены отделения «Севастопольский» завоевали одно серебро и две бронзы. Так, подняться на вторую ступень пьедестала смогла 12-летняя Юлия Егорова, а ее коллеги из «Самбо-70» Полина Жукова (14 лет) и Виктория Мищенко (17 лет) завоевали бронзовые медали первенства Москвы по тхэквондо.
Напомним, отделение «Севастопольский» центра находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В школе работают 39 тренеров. Из них шесть Заслуженных тренеров России, семь Заслуженных мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один Заслуженный работник физической культуры. За время работы школы подготовлено восемь заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, более 90 мастеров спорта СССР и России, а также около 450 кандидатов в мастера спорта.