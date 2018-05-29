Летом в одном из парков САО откроется пункт буккроссинга

Пункт буккроссинга откроется в парке «Дубки» Северного округа летом. Любители чтения смогут взять понравившуюся книгу, оставив свою прочитанную книгу. Книги можно будет забрать домой или почитать прямо в парке, сообщили в администрации ГАУК «Парк культуры и отдыха „Лианозовский“.

— В пункте буккроссинга гости смогут оставить свои прочитанные книги и взять новые, — говорится в сообщении.

Также летом в парке „Дубки“ будут проводиться различные развлекательные мероприятия, которые подготовят сотрудники библиотек. Гостей парка будут ждать конкурсы, мастер-классы и викторины. Мероприятия будут проводится по выходным.