Жителям Тверского района расскажут о творчестве Александра Пушкина

Мероприятие приурочено к празднованию дня рождения поэта.

— В этот раз на примере записок Александра Пушкина литературовед и по совместительству художественный руководитель Александр Казанцев проведет анализ его творчества. Он расскажет горожанам, откуда взялся сюжет того или иного произведения и кто послужил прототипом для очередной истории, — сообщили в учреждении.

Помимо этого, Александр Казанцев сопроводит свое выступление популярными мелодиями того времени. Он сыграет на фортепиано произведения Михаила Глинки.

Отметим, что творческий вечер пройдет в рамках общегородской программы «Московское долголетие».

Мероприятие начнется в 13:00 по адресу: Сущевская улица, дом 14.