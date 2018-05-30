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Жителям Тверского района расскажут о творчестве Александра Пушкина
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Жителям Тверского района расскажут о творчестве Александра Пушкина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Литературно-музыкальная композиция «Пушкин на дне рождения Михаила Глинки» состоится 1 июня в Библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова.
Мероприятие приурочено к празднованию дня рождения поэта.
— В этот раз на примере записок Александра Пушкина литературовед и по совместительству художественный руководитель Александр Казанцев проведет анализ его творчества. Он расскажет горожанам, откуда взялся сюжет того или иного произведения и кто послужил прототипом для очередной истории, — сообщили в учреждении.
Помимо этого, Александр Казанцев сопроводит свое выступление популярными мелодиями того времени. Он сыграет на фортепиано произведения Михаила Глинки.
Отметим, что творческий вечер пройдет в рамках общегородской программы «Московское долголетие».
Мероприятие начнется в 13:00 по адресу: Сущевская улица, дом 14.
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