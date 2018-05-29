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Ким Кардашьян с новой внешностью попыталась обмануть дочь
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Ким Кардашьян с новой внешностью попыталась обмануть дочь 

Lenta.ru 29 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Визажистка Канди Джонсон (Kandee Johnson) опубликовала на YouTube видео, где Ким Кардашьян с помощью мейкапа перевоплощается в диснеевскую принцессу и пытается убедить свою четырехлетнюю дочь Норт, что с ней по Facetime разговаривает не мать, а принцесса Жасмин.
«Это принцесса Жасмин», — говорит 37-летняя Кардашьян дочери.
«Ты на самом деле Ким», — отвечает Норт.
«Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — пыталась убедить Кардашьян.
Позже на ролике Норт заметила, что что голос матери не похож на голос Жасмин.
Чтобы трансформировать телезвезду в диснеевскую принцессу Джонсон нарисовала ей характерные брови персонажа, использовала контуринг, подводку и ярко-красную помаду.
В мае Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — объяснила она.
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